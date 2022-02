インド政府、グリーンボンド第１号はルピー建ての可能性－関係者

インド政府のグリーンボンド(環境債)第1号は国内市場で発行されるルピー建て債となる可能性が高い。事情に詳しい関係者が明らかにした。

政府は国内市場でまず環境債の需要を試し、それから国外市場でドル建て債にシフトできるかどうかを検証すると、関係者が匿名を条件に語った。

環境債で集めた資金を投じるプログラムやプロジェクトの選定はまだで、国内市場での環境債需要は今のところ分からないと関係者は説明。環境問題に特に熱心な投資家を想定し、低めの利率設定になると見込まれるとも述べた。

来年度(2022年4月-23年3月)予算案に環境債の発行計画が盛り込まれたが、発行開始が年度前半になるかどうかについて話すのは時期尚早だとしている。

財務省報道官のコメントは得られていない。

原題:India Is Said to Debut Sovereign Green Bond in Local Market(抜粋)