北京冬季五輪の開会式、米国がオーストリアより前に入場する理由は

昨年夏の東京五輪の開会式後、米ＮＢＣ放送は選手団の入場行進の順序に一部視聴者が「混乱した」と 報じた。

これは選手団の入場が国名の英語表記によるアルファベット順ではなく、日本語の五十音順で行われたからだ。つまり、五輪発祥国で常に先頭のギリシャの次は、あいうえお順で最初のアイスランドが入場した。

しかし、今週開幕する北京冬季五輪の場合はさらに複雑で、中国語での国名の最初の文字の画数の順に入場する。

2008年の北京五輪では、ギリシャに続いて 入場したのが、簡体字で２画のギニアとギニアビサウだった。トルコは簡体字で最初の文字が３画だったため、４番目の入場だった。

開催国は最後で、その前に入場するのは次の大会ホスト国となる。このため、北京の次に冬季五輪が開かれるイタリアが最後から２番目に行進する。一方、台湾は国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）から式典に出席する責任を果たす必要性があるとの通知を受け、当初の決定から一転して開幕式に選手団が参加することを台湾の中華オリンピック委員会が１月31日に明らかにした。

台湾、北京冬季五輪の開会式に一転参加へ－ＩＯＣから出席要請通知

北京市の首鋼園に設けられた冬季五輪・パラリンピックの掲示板（2022年１月13日） Source: Bloomberg

ＩＯＣが提供した北京冬季五輪に参加する選手団の公式リストに基づきブルームバーグがまとめた91チームの行進順は以下の通り。

1 ギリシャ 希腊 2 トルコ 土耳其 3 マルタ 马耳他 4 マダガスカル 马达加斯加 5 マレーシア 马来西亚 6 エクアドル 厄瓜多尔 7 エリトリア 厄立特里亚 8 ジャマイカ 牙买加 9 ベルギー 比利时 10 イスラエル 以色列 11 日本 日本 12 中華台北 中华台北 13 香港 中国香港 14 デンマーク 丹麦 15 ウクライナ 乌克兰 16 ウズベキスタン 乌兹别克斯坦 17 ブラジル 巴西 18 パキスタン 巴基斯坦 19 東ティモール 东帝汶 20 北マケドニア 北马其顿 21 ルクセンブルク 卢森堡 22 ベラルーシ 白俄罗斯 23 インド 印度 24 リトアニア 立陶宛 25 ナイジェリア 尼日利亚 26 ガーナ 加纳 27 カナダ 加拿大 28 サンマリノ 圣马力诺 29 キルギスタン 吉尔吉斯斯坦 30 アルメニア 亚美尼亚 31 スペイン 西班牙 32 リヒテンシュタイン 列支敦士登 33 イラン 伊朗 34 ハンガリー 匈牙利 35 アイスランド 冰岛 36 アンドラ 安道尔 37 フィンランド 芬兰 38 クロアチア 克罗地亚 39 サウジアラビア 沙特 40 アルバニア 阿尔巴尼亚 41 アルゼンチン 阿根廷 42 アゼルバイジャン 阿塞拜疆 43 ラトビア 拉脱维 44 英国 英国 45 ルーマニア 罗马尼亚 46 フランス 法国 47 ポーランド 波兰 48 プエルトリコ 波多黎各 49 ボスニア・ヘルツェゴビナ 波斯尼亚和黑塞哥维那 50 ボリビア 玻利维亚 51 ノルウェー 挪威 52 カザフスタン 哈萨克斯坦 53 コソボ 科索沃 54 ブルガリア 保加利亚 55 ロシアオリンピック委員会 俄罗斯奥林匹克委员会 56 米国 美国 57 バージン諸島 美属维尔京群岛 58 米領サモア 美領萨摩亚 59 タイ 泰国 60 オランダ 荷兰 61 ジョージア 格鲁吉亚 62 コロンビア 哥伦比亚 63 トリニダード・トバゴ 特立尼达和多巴哥 64 ペルー 秘鲁 65 アイルランド 爱尔兰 66 エストニア 爱沙尼亚 67 ハイチ 海地 68 チェコ共和国 捷克共和国 69 フィリピン 菲律宾 70 スロベニア 斯诺文尼亚 71 スロバキア 斯洛伐克 72 ポルトガル 葡萄牙 73 韓国 韩国 74 モンテネグロ 黑山 75 チリ 智利 76 オーストリア 奥地利 77 スイス 瑞士 78 スウェーデン 瑞典 79 モンゴル 蒙古 80 ニュージーランド 新西兰 81 セルビア 塞尔维亚 82 キプロス 塞浦路斯 83 メキシコ 墨西哥 84 レバノン 黎巴嫩 85 ドイツ 德国 86 モルドバ 摩尔多瓦共和国 87 モナコ 摩纳哥公国 88 モロッコ 摩洛哥王国 89 オーストラリア 澳大利亚 90 イタリア 意大利 91 中国 中华人民共和国

原題：

Why U.S. Is Before Austria for Beijing Olympics Opening Ceremony（抜粋）