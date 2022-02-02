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北京冬季五輪の開会式、米国がオーストリアより前に入場する理由は

Isabella Steger
  • 昨年夏の東京五輪、五十音順の入場に一部視聴者が「混乱」－ＮＢＣ
  • 今大会の入場行進はさらに複雑、中国語国名の最初の文字の画数順に

昨年夏の東京五輪の開会式後、米ＮＢＣ放送は選手団の入場行進の順序に一部視聴者が「混乱した」と報じた

　　これは選手団の入場が国名の英語表記によるアルファベット順ではなく、日本語の五十音順で行われたからだ。つまり、五輪発祥国で常に先頭のギリシャの次は、あいうえお順で最初のアイスランドが入場した。

　　しかし、今週開幕する北京冬季五輪の場合はさらに複雑で、中国語での国名の最初の文字の画数の順に入場する。

　　2008年の北京五輪では、ギリシャに続いて入場したのが、簡体字で２画のギニアとギニアビサウだった。トルコは簡体字で最初の文字が３画だったため、４番目の入場だった。

　　開催国は最後で、その前に入場するのは次の大会ホスト国となる。このため、北京の次に冬季五輪が開かれるイタリアが最後から２番目に行進する。一方、台湾は国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）から式典に出席する責任を果たす必要性があるとの通知を受け、当初の決定から一転して開幕式に選手団が参加することを台湾の中華オリンピック委員会が１月31日に明らかにした。

台湾、北京冬季五輪の開会式に一転参加へ－ＩＯＣから出席要請通知

Olympic Venues Ahead of Beijing Winter Games
北京市の首鋼園に設けられた冬季五輪・パラリンピックの掲示板（2022年１月13日）
Source: Bloomberg

　　ＩＯＣが提供した北京冬季五輪に参加する選手団の公式リストに基づきブルームバーグがまとめた91チームの行進順は以下の通り。

1ギリシャ　希腊
2トルコ　土耳其
3マルタ　马耳他
4マダガスカル　马达加斯加
5マレーシア　马来西亚
6エクアドル　厄瓜多尔
7エリトリア　厄立特里亚
8ジャマイカ　牙买加
9ベルギー　比利时
10イスラエル　以色列
11日本　日本
12中華台北　中华台北
13香港　中国香港
14デンマーク　丹麦
15ウクライナ　乌克兰
16ウズベキスタン　乌兹别克斯坦
17ブラジル　巴西
18パキスタン　巴基斯坦
19東ティモール 东帝汶
20北マケドニア　北马其顿
21ルクセンブルク　卢森堡
22ベラルーシ　白俄罗斯
23インド　印度
24リトアニア　立陶宛
25ナイジェリア　尼日利亚
26ガーナ　加纳
27カナダ　加拿大
28サンマリノ　圣马力诺
29キルギスタン　吉尔吉斯斯坦
30アルメニア　亚美尼亚
31スペイン　西班牙
32リヒテンシュタイン　列支敦士登
33イラン　伊朗
34ハンガリー　匈牙利
35アイスランド　冰岛
36アンドラ　安道尔
37フィンランド　芬兰
38クロアチア　克罗地亚
39サウジアラビア　沙特
40アルバニア　阿尔巴尼亚
41アルゼンチン　阿根廷
42アゼルバイジャン　阿塞拜疆
43ラトビア　拉脱维
44英国　英国
45ルーマニア　罗马尼亚
46フランス　法国
47ポーランド　波兰
48プエルトリコ　波多黎各
49ボスニア・ヘルツェゴビナ　波斯尼亚和黑塞哥维那
50ボリビア　玻利维亚
51ノルウェー　挪威
52カザフスタン　哈萨克斯坦
53コソボ　科索沃
54ブルガリア　保加利亚
55ロシアオリンピック委員会　俄罗斯奥林匹克委员会
56米国　美国
57バージン諸島　美属维尔京群岛
58米領サモア　美領萨摩亚
59タイ　泰国
60オランダ　荷兰
61ジョージア　格鲁吉亚
62コロンビア　哥伦比亚
63トリニダード・トバゴ　特立尼达和多巴哥
64ペルー　秘鲁
65アイルランド　爱尔兰
66エストニア　爱沙尼亚
67ハイチ　海地
68チェコ共和国　捷克共和国
69フィリピン　菲律宾
70スロベニア　斯诺文尼亚
71スロバキア　斯洛伐克
72ポルトガル　葡萄牙
73韓国　韩国
74モンテネグロ　黑山
75チリ　智利
76オーストリア　奥地利
77スイス　瑞士
78スウェーデン　瑞典
79モンゴル　蒙古
80ニュージーランド　新西兰
81セルビア　塞尔维亚
82キプロス　塞浦路斯
83メキシコ　墨西哥
84レバノン　黎巴嫩
85ドイツ　德国
86モルドバ　摩尔多瓦共和国
87モナコ　摩纳哥公国
88モロッコ　摩洛哥王国
89オーストラリア　澳大利亚
90イタリア　意大利
91中国　中华人民共和国

原題：

Why U.S. Is Before Austria for Beijing Olympics Opening Ceremony（抜粋）

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