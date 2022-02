豪中銀総裁「年内に金利上がるのは妥当なシナリオ」－待つことが適切

オーストラリア準備銀行(中央銀行)のロウ総裁は2日、年内に金利が上がるというのが妥当なシナリオだと述べる一方、政策金利であるオフィシャル・キャッシュレートの誘導目標を今年引き上げるかどうかは「まだ決まっていない」と語った。

ロウ総裁は今年の最初の 講演で、中銀は低く安定したインフレ率を維持するために必要な対応を取ると表明し、インフレが過度に急加速するような場合、政策担当者として行動する用意を示唆した。

同総裁は、コアインフレ率が2-3%の中銀目標レンジの中間値を最近上回ったことは承知しているとしながらも、物価圧力が持続的かどうかについて不確実性が残ると指摘。「低過ぎるインフレも高過ぎるインフレも望まない」と語った。

豪中銀は1日の政策決定会合で、1年3カ月にわたる量的緩和(QE)プログラムの終了を決定。ロウ総裁は「金融政策の引き締めを意味しない」とあらためて説明した。

総裁の他の主な発言内容は以下の通り。

不確実性を考慮すれば、利上げは待つことが適切

金利はある時点で上がる-借り手はバッファーが必要になる

債券償還に伴う再投資に関しては決定していない

インフレ沈静化で積極的利上げが必要になる可能性低い

インフレが制御不能になることを心配していない

賃金物価指数は今年2.75%、来年は3%上昇と予想

過去数年で初めて雇用とCPIの目標に近づく

雇用とCPIの進展加速は利上げのタイミングを早める

インフレ伴わず失業率がどこまで下がるか試すことできる

賃金について特定の指標はない

供給の不確実性が早めに解消するかどうかやがて分かる

原題: RBA Will Do What’s Needed to Keep Inflation Low, Stable: Lowe

、*LOWE: PLAUSIBLE SCENARIO THAT RATES GO UP LATER THIS YEAR、*LOWE: RATE RISE THIS YEAR OR NOT ‘REMAINS TO BE DETERMINED’(抜粋)