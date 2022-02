ペイパル株、時間外取引で急落－昨年10～12月期も決済額の伸び鈍化

1日の米株式市場時間外取引で、オンライン決済サービス会社、米 ペイパル・ホールディングスの株価が一時18%近く下落した。世界中で経済活動が再開され、消費者が実店舗に戻ったことで、昨年10-12月(第4四半期)も決済額の伸び鈍化が続いた。

1日の発表資料によると、10-12月の決済総額は前年同期比23%増の3395億ドル(約39兆円)。ここ2年で最低の伸びとなり、アナリスト予想も下回った。元親会社の イーベイはペイパルとは別の新たな決済サービスを推し進めている。

決算発表後の時間外取引で、ペイパル株は一時144.51ドルまで下落。通常取引は2.2%高の175.80ドルで引けた。

ペイパルのロゴ Photographer: Gabby Jones/Bloomberg

昨年の新規アクティブアカウント数は4890万の純増となった。今年については1500万-2000万の伸びを見込む。従来は2025年までに7億5000万人の新規ユーザー獲得を目指すとしていた。

10-12月の売上高は13%増の69億ドルと、2年ぶりの低い伸び。調整後1株利益は1.11ドル。アナリスト予想は1.12ドルだった。

ペイパルは今年通期の売上高を最大17%増、決済総額は最大24%増と予測。調整後1株利益見通しは4.60-4.75ドルと、市場予想の5.23ドルに届かなかった。

原題: PayPal Plummets 18% as Payments Crimped by In-Store Shopping (1)、PayPal Down After 2022 EPS Outlook Misses Estimate: Snapshot (1)(抜粋)