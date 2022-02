1日のロンドン金属取引所(LME)でニッケルや銅などが上昇。堅調な需要や電力関連の供給混乱に支えられた。 ゴールドマン・サックス・グループは、全ての精錬金属について供給不足を予想しており、アルミニウム、銅、亜鉛の12カ月目標を引き上げた。

LMEのニッケル相場は2%高の1トン=2万2764ドルで終了。LMEの他の主要金属はまちまち。米金融当局の発言で積極的な金融政策引き締めを巡る懸念が和らぐ中、銅は2%値上がりした。アルミニウムは3営業日ぶりに上昇した。

中国市場は今週、春節(旧正月)の連休で休場となる。

原題: Nickel Is Gripped by a Supply Squeeze That Keeps Getting Worse、LME 3-Month Copper Closes Higher; Nickel Rises(抜粋)