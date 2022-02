ブリンケン米国務長官は1日、ロシアのラブロフ外相と電話会談を行った。両者は安全保障を巡るロシアの要求に対する米国の回答について協議したが、事態の打開には至らなかったもようだ。

米国務省によると、ブリンケン氏は安全保障上の相互の懸念についてロシアと実質的な協議を継続する意思を強調。またウクライナの主権および領土保全に対する米国のコミットメントをあらためて表明し、ロシアに即時の緊張緩和とウクライナ国境からの軍撤収を求めた。

英国のジョンソン首相はウクライナ情勢について、ロシア側に緊張を緩和する兆しは見られず、「深く憂慮すべき」状態が続いていると閣僚らに説明。マックス・ブレイン報道官がロンドンで記者団に明らかにした。

バイデン政権高官によると、ニューバーガー国家安全保障担当副補佐官(サイバー・先端技術担当)が1日に欧州を訪問。北大西洋条約機構(NATO)や米同盟各国との間で、サイバー攻撃の脅威と防衛について協議するという。

原題:Blinken to Lavrov: U.S. Wants to Keep Talking About Security、 Diplomatic Flurry Intensifies in Kyiv, Moscow: Ukraine Update(抜粋)