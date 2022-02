エルサルバドル政府、ビットコイン裏付けの「火山債」を３月に発行

エルサルバドル政府は暗号資産(仮想通貨)ビットコインを裏付けとする「火山債」を3月前半に発行する計画だ。セラヤ財務相が 地元テレビ局とのインタビューで述べた。同国はビットコインを 法定通貨としている。

セラヤ財務相は火山債の発行が国債発行に関する全ての規定を確実に満たすよう、政府が詳細を詰めていると説明。エルサルバドルは国際通貨基金( IMF)と融資を巡り条件に関する 協議を進めており、IMFがビットコインを法定通貨としないよう求めているというのは「誤りだ」と語った。

同相によれば、IMFはビットコインに関係するリスクの制限について話しており、強制措置を講じようとしている国際機関はない。「IMFとの協議を続け、同時にビットコインのような戦略を継続すれば、国内経済を前進させることができる」と述べ、400万人余りが政府のビットコインウォレット「チボ」を利用していることも明らかにした。

