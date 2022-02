オーストラリア準備銀行(中央銀行)は1日の政策決定会合で、量的緩和(QE)の終了を決めた。

豪中銀は週40億豪ドル(約3240億円)ペースで実施してきた債券購入プログラムを今月で打ち切ると発表。政策金利であるオフィシャル・キャッシュレートの誘導目標は過去最低の0.10%に据え置いた。ブルームバーグが調査したエコノミスト27人中全員が、金利据え置きを予想していた。

