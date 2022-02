米ファイザー・独ビオンテックの新型コロナウイルスワクチンは、5歳未満の子供を対象に2回接種方式で2月末までに利用可能になる可能性がある。米紙ワシントン・ポストが事情に詳しい複数の関係者の話を匿名で伝えた。

ファイザーは生後6カ月から5歳になるまでの子供を対象とした緊急使用許可(EUA)を早ければ2月1日に米食品医薬品局(FDA)に申請する可能性がある。事情に詳しい関係者によると、ファイザーが申請する際に追加データが利用可能になる見通しだ。3回目接種のデータは、少なくとも3月まで入手できないという。

ファイザーのロゴ Photographer: Scott Eisen/Bloomberg

ファイザーの広報担当ジェリカ・ピッツ氏は同紙に対し、「現時点では申請していない。若い年齢層の2回接種と3回接種の両方のデータを引き続き収集・分析している」と電子メールで説明した。

原題:

Pfizer Vaccine for Kids Under 5 May Be Ready by End-Feb.: WaPo(抜粋)