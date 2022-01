米石油大手 エクソンモービルはテキサス州ダラス近郊のアービングから同州ヒューストン都市圏に本社を移転するほか、化学部門と精製部門を統合する。コスト削減を目指した大規模な事業再編となる。

同社の31日発表によると、部門統合は4月1日付で実施される。事業分野は主に、石油・ガス生産を手掛ける上流事業、燃料・化学品生産のプロダクト・ソリューションズ事業、低炭素事業の3つに再編される。

本社はヒューストンの北に位置するスプリングの同社国内最大拠点に移す。同施設はレックス・ティラーソン前最高経営責任者(CEO)の下、2014年に開所していた。移転完了は23年半ばを目指す。

