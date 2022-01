米国株、押し目買いを入れるほど十分に下げていない－ブラックロック

世界最大の資産運用会社、米ブラックロックのストラテジストは31日、押し目買いを入れるほど株価はまだ十分に下げていないとの見方を示した。

1月3日に付けた最高値から一時10%前後下げたS&P500種株価指数については、一段と魅力が高まったとし、株式リスクを一段と引き下げる必要性はないと指摘。ただ、今月の急速な下げにもかかわらず、押し目買いを入れる機会を待っていると続けた。

ブラックロックのストラテジスト、ウェイ・リ、アレックス・ブレイジャー、ベアタ・ハラシム、ナタリー・ギルの各氏は顧客向けリポートで、「株式の小幅なオーバーウエートを維持するが、最近の下げを受けても買いを入れていない」と指摘。「供給主導のマクロ経済環境に絡む混乱がその主因だ」と説明した。

最近の株価下落については、「表面上は一段と魅力的になったように見える」としながらも、金利上昇を考慮すれば、「バリュエーションを理由に投資判断を引き上げるほど、十分に下げてはいないと考える」とした。

原題:BlackRock Says Stocks Haven’t Dropped Enough for Dip Buying Yet(抜粋)