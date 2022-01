中国の不動産開発大手、中国恒大集団は30日の届け出で、債権者が香港の元朗区にある開発用地の差し押さえに動いたと明らかにした。同社は2021年1月、子会社が保有するこの土地を5億2000万ドル(約600億円)相当の融資の担保に充てていた。

恒大は資産売却の可能性が自社の事業や財務状況、債務再編に重大な影響を与えることはないとしている。

中国恒大集団の本社 Photographer: Gilles Sabrie/Bloomberg

同社は法的助言を求めており、債権者と積極的な協議を行っている。ただ、債権者の名前は明かしていない。

英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)は先に、米投資会社オークツリー・キャピタルが恒大のデフォルト(債務不履行)を受けて香港にある同社の不動産資産を差し押さえたと報じていた。

原題:Evergrande Says Creditors Have Moved to Seize Hong Kong Plot(抜粋)