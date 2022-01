米国防総省のカービー報道官はMSNBCの番組で、ロシアによる何らかの形でのウクライナ侵攻が差し迫っている可能性はあると、改めて述べた。それ以上の詳細については発言を控えた。

バイデン氏、2月の侵攻あり得ると警告-ウクライナ大統領と電話会談

原題:Pentagon Reiterates: Kind of Russia Invasion Could Be Imminent(抜粋)