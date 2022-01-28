ロビンフッド株下落、10ー12月決算期待外れ－収入見通しも予想下回る

27日の米株式市場時間外取引で、株式取引アプリを運営する米 ロビンフッド・マーケッツの株価が下落。昨年10－12月（第４四半期）の収入は市場予想を下回り、今年１－３月（第１四半期）の収入見通しも予想に届かなかった。

同日の発表資料によれば、10－12月期の総収入は前年同期比14％増の３億6270万ドル（約418億円）。ブルームバーグがまとめたアナリストの予想平均は３億7090万ドルだった。調整後純損益は４億2330万ドルの赤字。１株損失は49セントと予想平均（42セント）より大幅な赤字となった。

暗号資産（仮想通貨）取引収入は前期比６％減の4800万ドルと、アナリスト予想平均の5500万ドルを下回ったが、前年同期比では304％増えた。株式取引収入は前年同期比35％減の5200万ドル。

ロビンフッドは１－３月期の純収入を３億4000万ドル未満と予想。市場予想では４億4700万ドルが見込まれていた。

Hood Hangover Robinhood's transaction revenues leveled out after an unpredictable first half Source: Company data

ロビンフッド株は時間外取引で12％余り下落。この日の通常取引終了時点で、昨年７月下旬の新規株式公開（ＩＰＯ）以来69％下げている。

原題： Robinhood Crypto Revenue Falls as Meme Coin Frenzy Fades (1)、 Robinhood Plunges Anew After Earnings Miss, Dour Revenue Outlook、Robinhood Slumps After Rev, Outlook Miss Estimates: Snapshot (1)（抜粋）