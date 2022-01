中国本土株のCSI300指数が27日に反落。香港時間午前10時34分(日本時間同11時34分)時点で1.4%下げており、このままいけば昨年2月の高値から下落率が20%に達し、テクニカルな弱気相場入りとなる。

中国の景気減速や規制の逆風を巡る投資家の不安心理に、米金融当局からのタカ派的コメントが拍車を掛けた。

パウエル議長、3月利上げ支持を示唆-毎会合での利上げ排除せず

原題:

China’s CSI 300 Down 20% from Feb. Peak, Poised for Bear Market(抜粋)