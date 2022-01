欧州連合(EU)は27日、台湾代表部の設置を認めたリトアニアからの輸入を中国が事実上妨害している問題を巡り、世界貿易機関(WTO)に中国を提訴する方針だ。EUの行政執行機関、欧州委員会のドムブロフスキス上級副委員長が、ブルームバーグとのインタビューで明らかにした。

原題:EU Set to Launch WTO Case Against China Over Lithuania Blockade (抜粋)