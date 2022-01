中国、マネーロンダリング阻止の３年計画始動へ－人民銀

中国は今年から2024年にかけてマネーロンダリング(資金洗浄)の全国的な取り締まりを実施する。中国人民銀行(中央銀行)が26日の 声明で発表した。同行と公安省が中心となる。

声明によれば、マネーロンダリングと関連犯罪の広がりを阻止し、国家安全や社会安定、経済発展を守ることが3年計画の狙い。全国的なリスク防止システムの採用を目指しているとも説明した。

中国人民銀行 Photographer: Yan Cong/Bloomberg

税関総署や銀行保険監督管理委員会(銀保監会)、証券監督管理委員会(証監会)なども参加し、合わせて11機関・組織で対策に取り組む。

中国はここ数年、マネーロンダリング対策を強化。昨年6月には暗号資産(仮想通貨)を用いたマネーロンダリングを一斉摘発し、1100人余りを逮捕した。

原題:China to Start 3-Year Crackdown Against Money Laundering: PBOC、 China to Start Three-Year Crackdown on Money Laundering (抜粋)