アクティブ上場投資信託(ETF)のアーク・インベストメント・マネジメントを率いるキャシー・ウッド氏は、 武田薬品工業株をほぼ全て売却した。同社は2月3日に10-12月(第3四半期)決算を発表するが、その約2週間前に保有をほぼゼロとした。

ブルームバーグがまとめたアーク・インベストメントの取引データによると、 アーク・ゲノミック・レボリューションETFは昨年から武田の米国預託証券(ADR)を売却しており、現在の保有はわずか4万7944ADRとなっている。

昨年9月末には1350万ADR余りを保有していた。ブルームバーグのデータによれば、アークは少なくとも同月までは武田のADRの最大保有者だった。

アークはここ数日に売りを加速させ、3営業日で370ADR余りを売却している。

原題:

Cathie Wood Almost Out of Takeda Days Before Firm’s Earnings(抜粋)