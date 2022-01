ダリオ氏、米金融当局は引き締めで後手－現金保有は割に合わない

ブリッジウォーター・アソシエーツ創業者で富豪の レイ・ダリオ氏はブルームバーグテレビジョンとのインタビューで、米連邦準備制度は金融政策で「後手に回った」との見方を示した。

2月2日放映予定のインタビューで同氏は、「金利上昇は他の全ての資産が調整しなければならないことを意味する」と語った。

また、実質金利がマイナスな中で現金の保有は割に合わないと述べ、標準的な投資家は約4%の年間リターンを見込むべきだと語った。

仮想通貨をわずかに保有しているとした上で、仮想通貨への関心は行き過ぎだとの見方も示した。

さらに同氏は、2024年の米選挙の結果をいずれの大政党も受け入れない可能性がかなりあるとし、分裂に関する懸念があると述べた。米国の政治的リスクに対して中国の最近の経済成長に言及し、米国は「相対的な衰退」の道にあるとも語った。

原題: Dalio Says U.S. Divisions Pose Risk for 2024 Election Upheaval、*DALIO SAYS U.S. IN ‘RELATIVE DECLINE’ WHILE CHINA IS RISING(抜粋)