セブン&アイ・ホールディングス(7&iHD)の一部主要株主が、年次株主総会で会社分割案を提示することを検討している。英紙フィナンシャル・タイムズ(FT)が事情に詳しい複数の関係者を引用して報じた。

このうち2社は過去数カ月に会社分割の検討を同社に求めていたが、5月か6月に開催される年次総会で正式に提案することを検討しているという。

米資産運用会社アーティザン・パートナーズは7&iHDの取締役会メンバーへの今月の書簡で、コンビニエンスストア資産とその他小売り資産の違いに対処するためにも取締役会の強化が必要だと訴えた。FTが書簡内容を引用して伝えた。

7&iHDはFTに対し、「個別の株主案件」に関してはコメントしないとした上で、株主との「対話を続ける」とした。

