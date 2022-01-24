米大統領、欧州首脳とオンライン会談へ－ロシア軍事力増強巡り

米大統領、欧州首脳とオンライン会談へ－ロシア軍事力増強巡りJohn Follain、Alberto Nardelli
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ＮＡＴＯ、東欧に増派へ－ロシアによるウクライナ侵攻阻止図り
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米空母打撃群がＮＡＴＯ指揮下で演習へ、２年前から計画と説明
バイデン米大統領が米東部時間24日午後３時（日本時間25日午前５時）に、独仏を含む欧州主要国や国際組織の首脳らとオンラインで会談する。ホワイトハウスが発表した。ウクライナ国境でのロシアの軍事力増強について話し合う。
米民主党のペロシ下院議長はバイデン政権に対し、議員への状況説明を求めた。
北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）はロシアによるウクライナ侵攻阻止を目的に、東欧に増派すると表明した。
米海軍の原子力空母「ハリー・トルーマン」打撃群がＮＡＴＯの指揮で軍事演習を開始する。ホワイトハウスのサキ報道官が24日、明らかにした。この軍事演習「ネプチューン・ストライク２２」は２月４日まで続く予定。ただ国防総省は先週、この演習は２年前から計画されていたものだと説明していた。
原題：U.S. Carrier Starts Exercise Under NATO Command: Ukraine Update、Biden to Speak w/ European Leaders About Russia Military Buildup（抜粋）