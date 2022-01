中国不動産開発の禹洲、ドル建て債２本の償還行わず－デフォルト事由

中国の不動産開発会社、 禹洲集団は24日、今週償還を迎えるドル建て債2本に関する支払いを行わないことを明らかにし、デフォルト(債務不履行)事由に相当すると説明した。

同社は今月、これらの社債と新発債との交換を投資家に提案。投資家側は保有分の大半について交換に応じた。禹洲の届け出によれば、残る元本総額1億490万ドル(約120億円)の保有分を巡り、禹洲は支払いを行わず、今週中に交換案を再提示する方針。

禹洲はこの2本のドル建て債に「一定のデフォルト事由」が生じるとしているものの、同社の他の社債には当てはまらないとしている。ブルームバーグの集計データによれば、同社のドル建て債残高は57億ドル。

中国不動産開発の禹洲を「C」に格下げ、債務交換提案で-フィッチ

原題: China Builder Yuzhou to Miss Bond Payments After Debt Exchange、Yuzhou to Maintain Talks With Bondholders After Exchange Offer (抜粋)