バイデン米政権は、ロシアがウクライナに侵攻した場合、人工知能(AI)や量子計算、民生航空といった戦略的産業に打撃を与える目的で、新たな輸出規制を導入する可能性がある。複数の政権当局者からの情報を引用し、米紙ワシントン・ポストが報じた。

同紙によれば、バイデン政権は、場合によっては一部のスマートフォンやタブレット、ビデオゲーム機をロシア国民が使えなくなるよう輸出管理のより広範な適用を決定することもあり得る。

ロシアの産業にとって不可欠な部品の供給を止めるため、米当局は欧州およびアジアの同盟国と「外国直接製品規制」の新たなバージョンの策定作業を進めているが、輸出規制を戦略分野に限定するか日用品にまで拡大するかについて、バイデン政権は決定に至っていないという。

原題:U.S. May Use Export Control to Disrupt Russian Industries: WaPo(抜粋)