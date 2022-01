中国人民銀行(中央銀行)は市中銀行に対し企業や家計への融資を増やすよう促している。同国経済の成長率が昨年10-12月(第4四半期)に前年同期比4%に減速し、今年も鈍いスタートとなっていることから景気支援に動いた。

人民銀は1月半ばに大手国有銀行と地方銀行にいわゆる窓口指導を行った。非公開情報だとして事情に詳しい関係者が明らかにした。関係者の1人によれば、銀行融資は今年最初の2週間、1年前の同じ時期より少なかった。

