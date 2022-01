米中、サリバン大統領補佐官と楊政治局員の会談を準備－ＳＣＭＰ紙

中国と米国は、中国の外交を統括する楊潔篪共産党政治局員とサリバン米大統領補佐官(国家安全保障問題担当)との会談の可能性を巡り準備を進めている。香港英字紙サウスチャイナ・モーニング・ポスト(SCMP)が事情に詳しい複数の関係者を引用して伝えた。会談が実現すれば、中核的な国家安全保障上の懸念が話し合われるという。

米大統領補佐官と中国外交トップが会談-中国の人権、台湾など議題

関係者の1人によると、米側は当初、1月10日ごろにローマで両者の会談を開くことを提案した。しかし、米国が北京冬季五輪の外交ボイコットを発表したことや、米議員が国連に対して新疆ウイグル自治区に関する報告書の発表を求めたため中国側が日程を先送りした。

米、北京五輪の外交的ボイコットを発表-関係損ねると中国警告

米中共に両国の対立が紛争にエスカレートするのは阻止したい意向だが、会談の議題の範囲や参加者を巡って双方の意見が一致していないと同紙は報じた。

