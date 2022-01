ラガルド総裁、ＥＣＢには米当局ほど迅速に行動しない十分な理由ある

欧州中央銀行(ECB)には物価上昇に対して米連邦準備制度ほど強力に対処しない十分な理由があると、ラガルド総裁が述べた。

同総裁は20日、ラジオ局フランス・アンテルとのインタビューで、米欧の「状況は大きく異なる」とし、ユーロ圏のインフレは米国より「明らかに弱い」と指摘した。景気回復も米国ほど進展していないと述べた。

「米連邦準備制度が行い得るほどの迅速かつ急激な対応をECBがとらない理由は十分にある」と語った。「しかし、対応は開始しており、数字とデータ、事実がその必要性を示せば金融政策で対処する用意がある」と続けた。

ラガルド総裁 Source: Bloomberg

ユーロ圏のインフレ率は昨年12月に過去最高の5%に達し、ECBは行動を迫る圧力に直面している。ECBはパンデミック緊急購入プログラム(PEPP)の債券購入を終了させる方針ではあるが、今年の利上げ可能性は極めて低いと主張している。

政策委員会メンバーのデコス・スペイン銀行総裁は20日、スペインのテレビ局TVEとのインタビューで、現在の状況とインフレ予測では「2022年の利上げは想定されていない」と明言した。

一方、金融市場は9月の利上げ予想を織り込んでいる。ドイツ10年債利回りは19日に新型コロナウイルス禍前以来のプラス圏を回復した。

ラガルド総裁はこれについて、利回り上昇は「経済のファンダメンタルズが改善している」ことを意味するとし、「成長への信頼があり、そのような環境では利回りは徐々に上昇する」と述べた。

総裁はユーロ圏のインフレが2022年中に安定し鈍化していくとの見通しを示し、1年前に想定していたほどではないが、インフレ率は「低下するだろう」と語った。

インフレ率低下は23、24年も続くとして、その理由にエネルギー価格上昇がいつまでも続かないことや、供給制約も最終的には解消するとの見方を示した。

現在のインフレはほぼ半分が原油、ガス、電力を合わせたエネルギー価格に起因すると指摘。特にガス値上がりが影響しているとし、気候と地政学的問題、具体的にはガスの主要供給源としてのロシアの役割がガス価格を押し上げ電力価格に波及していると分析した。

景気回復と消費者需要のサービスからモノへのシフトが受注を増やしサプライチェーンの目詰まりや港湾でのボトルネックにつながっているが、これらは安定し始めていると説明した。

原題: ECB Has Every Reason Not to Act as Quickly as Fed, Lagarde Says、ECB’s Lagarde Says Inflation Will Decline Gradually This Year(抜粋)