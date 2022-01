1日を始める前に押さえておきたい世界のニュースを毎朝お届け。ブルームバーグのニュースレターへの登録はこちら。

バイデン米大統領は19日、ホワイトハウスで行った記者会見で、中国からの輸入品に上乗せして課している制裁関税について、緩和する用意はまだないと語った。

バイデン大統領は「彼らが約束を果たし、それ以上のことを行っていると言える状況になり、(制裁関税を)一部解除できることを望んでいるが、われわれはまだそこには至っていない」と説明した。

原題:Biden Says He’s Not Ready to Ease Tariffs on China Just Yet(抜粋)