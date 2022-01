バイデン米大統領は、ロシアがウクライナに侵攻した場合、プーチン大統領は「私が約束したような見たこともない制裁を科される」と述べた。

バイデン大統領は19日の記者会見で、「ロシアが侵攻すれば、責任を問われることになる。何をするか次第だ」と発言。「私の推測では、プーチン大統領は侵攻するだろう。彼は何かをしなければならない」が、「本格的な戦争を引き続き望まないと思う」とコメント。ウクライナで何らかの動きがあればプーチン氏に「ひどい」痛手になると語った。

北大西洋条約機構(NATO)が結束しないとの考え方については、バイデン大統領は受け入れないと述べた。

原題:Biden Says Cost to Russia Over Ukraine Invasion Would Be “Heavy”

Biden Says He Believes Russia Will ‘Move In’ on Ukraine (抜粋)