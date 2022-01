バイデン米大統領は19日、自身の経済政策を盛り込んだ税制・支出計画について、民主党が分割せざるを得なくなるのは自分にとって「明白」との見解を示した。

大統領はホワイトハウスでの記者会見で、「われわれはパッケージを分割し、現在可能な分だけ取り上げて、残りについては後で再び取り組むことが可能だと思う」と語った。

原題:Biden Says ‘Clear’ Going to Have to Break Up Tax, Spending Plan (抜粋)