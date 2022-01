米銀JPモルガン・チェースは若手バンカーの給料を引き上げた。昇給はここ6カ月で2回目。ファイナンシャル・ニュースが事情に詳しい関係者を匿名で引用して報じた。

若手バンカーの年俸は10万ドル(約1140万円)から11万ドルに引き上げられるという。

原題:

JPMorgan Increases Junior Salaries for Second Time in 6-Mo: FN(抜粋)