中国最大級のインターネット企業が投資や資金調達を行う前に認可取得を義務付ける新たな規制を国家インターネット情報弁公室が提案したとロイター通信が報じた。事情に詳しい関係者の話としているが、関係者名は明示していない。

こうした規制は利用者が1億人を上回るか売上高が100億元(約1800億円)を超えるインターネット企業に適用されるという。

国家発展改革委員会(発改委)は昨年、規制対象を列挙したネガティブリストを公表したが、同リストに掲載されたセクターの企業も承認を得る必要が生じるともロイターは伝えた。

国家インターネット情報弁公室はロイターからのコメント要請に今のところ応じていない。

原題:China Internet Giants to Need Approval for Investments: Reuters(抜粋)