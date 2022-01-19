貿易収支は５カ月連続赤字、原油高で輸入の高い伸び続く－12月

輸出から輸入を差し引いた日本の昨年12月の貿易収支は5824億円の赤字と、５カ月連続のマイナスとなった。原油高などに伴い輸入額の高い伸びが続いた。財務省が20日発表した。

輸入は前年同月比41.1％増と11カ月連続で増加した。伸び率は前月（43.8％増）を下回った。原粗油（116.6％増）、液化天然ガス（100.5％増）などが増加に寄与した。

輸出は17.5％増と10カ月連続で増加したが、伸び率は前月（20.5％増）に比べ鈍化した。自動車が17.5％増、鉄鋼は75.1％増となった。

地域別では米国向け輸出が22.1％増と３カ月連続のプラスで、昨年８月（22.8％増）以来の高い伸び。中国向けは10.8％増と１年６カ月連続プラス、欧州向けは9.7％増と10カ月連続のプラスだった。

キーポイント 貿易収支は5824億円の赤字（ブルームバーグ調査の予想中央値は7876億円の赤字）－前月は9556億円の赤字

輸出は前年同月比17.5％増（予想は15.9％増）の７兆8814億円、10カ月連続プラス－前月20.5％増 輸出数量指数は2.0％増

輸入は41.1％増（予想は43.0％増）の８兆4638億円、11カ月連続プラス－前月43.8％増

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