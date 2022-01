18日のアジア時間帯の取引で原油先物相場が続伸し、北海原油代表油種のブレント先物相場は一時0.4%高の1バレル=86.84ドルと、2014年10月以来の高値を記録した。

中東地域での地政学的緊張に加え、新型コロナウイルスのオミクロン変異株拡大に伴う需要への懸念が後退した。

原題:

Brent Oil Extends Gain to the Highest Level Since 2014(抜粋)