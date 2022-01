北京冬季五輪はチケットの一般販売はしないが、「あらかじめ決められた」観客による観戦は認めると、大会組織委員会が17日、方針をウェブサイトで 発表した。

組織委は新型コロナウイルスを巡る複雑かつ厳しい状況を踏まえ、五輪関係者および公共の健康と安全を守るためだと説明した。観戦が認められる観客の要件については言及していない。

原題:Beijing Olympics to Shut Out Public, Allow Organized Spectators(抜粋)