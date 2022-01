中国人民銀行(中央銀行)は17日、中期貸出制度(MLF)を通じて1年物資金7000億元(約12兆6000億円)を金融システムに供給した。金利は従来の2.95%から2.85%に引き下げた。

また、人民銀は7日物リバースレポ金利も従来の2.2%から2.1%に下げた。

原題:

PBOC Cuts Rate on 1-Year MLF Loans to 2.85% From 2.95%(抜粋)