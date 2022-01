ゴールドマン・サックス・グループのストラテジストらは、2022年末までに10年物米国債の名目利回りが2%になると予想し、現水準からの上昇は限られるとの見通しを示した。

従って、成長株のバリュエーションへのリスクも限られると、 ベン・スナイダー氏らがリポートで指摘。成長株のバリュエーションは現在、2000年に比べれば低いとも分析した。

また、米連邦準備制度による金融引き締めが経済成長を損なうとの懸念は成長株よりも、シクリカルなバリュー株により大きな打撃を与えるだろうとも指摘した。

Goldman Strategists See Low Risk to Growth Stocks From 10Y Yield(抜粋)