ＩＭＦ、チーフエコノミストにカリフォルニア大のグランシャ氏起用

ＩＭＦ、チーフエコノミストにカリフォルニア大のグランシャ氏起用Ana Monteiro
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筆頭副専務理事に就任するギータ・ゴピナート氏の後任
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グランシャ氏は24日から非常勤ベースで勤務開始
国際通貨基金（ＩＭＦ）は10日、チーフエコノミストのギータ・ゴピナート氏の後任に米カリフォルニア大学バークレー校のピエールオリビエ・グランシャ教授を任命すると発表した。
電子メールで送付された発表文によると、グランシャ氏は１月24日から非常勤の形でＩＭＦでの職務を開始し、４月１日から常勤に移行する。
同氏はフランス出身の経済学者で、全米経済研究所（ＮＢＥＲ）の国際金融・マクロ経済プログラムディレクターも務める。マサチューセッツ工科大学で博士号を取得。2009年から16年までＩＭＦの客員研究員やＩＭＦ経済レビューの編集長を務めた経歴を持つ。
ＩＭＦは昨年12月、筆頭副専務理事を務めるジェフリー・オカモト氏が退任し、後任にゴピナート氏を充てると発表していた。
原題：IMF Names Gourinchas as Chief Economist, Succeeding Gopinath (1) （抜粋）