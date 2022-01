北朝鮮は北京冬季五輪に参加できないが、祭典を全面的に支持すると表明した。国営の朝鮮中央通信(KCNA)が伝えた。

北朝鮮のオリンピック委員会と体育省は中国に送った書簡で、「敵対勢力の動きと(新型コロナウイルスの)パンデミック(世界的大流行)で五輪に参加できないが、素晴らしい五輪の祭典を開催しようと取り組む中国の同志らを全面的に支持する」と伝えた。

書簡はその上で、五輪が成功裏に開幕することを妨げようとする米国の中国に対する動きは「五輪憲章の精神を侮辱する」ものであり、「中国の国際的イメージを傷つけようとする卑劣な行為」と非難した。

原題:

North Korea Says It’s Not Participating in Beijing Olympics(抜粋)