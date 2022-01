バイデン米大統領は1年前に起きた連邦議会議事堂襲撃について国民に演説し、トランプ前大統領は2020年の選挙結果と国民の意思の受け入れを拒絶したと非難した。

「大統領が選挙に負けただけでなく、暴徒が議事堂に突入する状況で平和的な権力移行を妨害しようとした。これは米国史上初めてのことだ」とバイデン氏は述べた。

米議会乱入はトランプ氏に特別な責任-事件から1年で大統領が演説へ

原題:Biden Tears Into Trump, Blames Him Directly for Jan. 6 Violence(抜粋)