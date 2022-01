東芝は、株主の3Dインベストメント・バリュー・マスター・ファンドから受けた要求への対応を「慎重に検討している」と発表した。

3Dは書面で臨時株主総会の招集を求めたが、要求には「異例の内容」が含まれていると東芝側は説明した。

3Dが株主総会の議題として行った提案の一つは定款の部分的修正だが、3Dは自らの提案に反対票を投じる意向を表明しているという。

