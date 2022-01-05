チャイナモバイルが上海上場、一時10％高－米制裁でＮＹ市場から撤退

売上高で中国最大の移動通信事業者、 チャイナモバイル（中国移動）が５日、上海市場に上場し、株価は一時10％高となった。

チャイナモバイルはニューヨーク証券取引所に上場していたが、同証取が約１年前に同社およびチャイナテレコム（中国電信）、チャイナユニコム（中国聯通）香港の上場廃止を決定。当時のトランプ政権が中国国有の３社に投資禁止措置を講じていた。

チャイナモバイルは上海証券取引所への上場に際し公開価格を57.58元に設定。 オーバーアロットメント（株式の追加割り当て）のオプション行使後で、総額560億元（約１兆200億円）規模の上場と見込まれ、中国本土ではここ10年余りで最大となる。同社は香港にも上場している。

Amid Giants China Mobile's listing is among the biggest in China on record Source: Bloomberg

原題： China Mobile Shares Jump In First Day of Trade in Shanghai（抜粋）