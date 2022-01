米国株は最高値更新で2022年スタート、国債下落－原油高い

2022年の取引初日となった3日の米株式相場は反発。S&P500種株価指数とダウ工業株30種平均は終値で最高値を更新した。米国債は下げ幅を拡大。今年は3回の米利上げが予想されており、市場参加者は値動きの荒い年となる可能性に身構えている。

米国株は反発、S&Pとダウが最高値-引き続き薄商い

米国債は下落、10年債利回り1.63%に急上昇

ドルは高い、米国債利回り上昇で-対円は115円台前半

NY原油は反発、終値で76ドル超え-OPECプラスの会合控え

NY金は6週ぶりの大幅安、米国債利回り上昇が重し

一部の国・地域で休場が続く中、商いは引き続き薄かった。

S&P500種は前週末比0.6%高の4796.56。ダウ平均は246.76ドル(0.7%)高の36585.06ドルで終了。ナスダック総合指数は1.2%上昇した。

ニュースレター「ザ・セブンズ・リポート」を創業したメリルリンチの元トレーダー、トム・エッセイ氏は「2022年のスタートに際し、株式にとって見通しは明るいが、世界的な景気刺激策・緩和策の解除が注目すべき主要なテーマだ」と指摘。「米利上げは2018年以来となる。こうした変更は1年を通して市場に影響を及ぼすことになる」と述べた。

個別銘柄では、テスラが急伸。同社は昨年10-12月(第4四半期)の世界出荷台数が過去最高を記録した。アップルも値上がりし、時価総額は一時3兆ドルを上回った。

テスラ株が急伸、「強気派も仰天」の出荷記録を好感

アップル時価総額、世界初の3兆ドルを一時突破

米国債市場ではニューヨーク時間午後4時16分現在、10年債利回りが12ベーシスポイント(bp、1bp=0.01%)上昇の1.63%。同年債としては、09年以来で最悪の滑り出しとなった。

米国債利回り急上昇、22年最初の取引-早期利上げ観測強まるとの見方

ブルームバーグ・ドル指数(終値は黄色、55日移動平均はピンク) 出所:ブルームバーグ

外国為替市場ではドルが上昇し、ドル指数は約2カ月ぶりの大幅高となった。米連邦公開市場委員会(FOMC)当局者の発言や米雇用統計の発表を週内に控え、米国債利回りの上昇につられる格好となった。

ニューヨーク時間午後4時17分現在、主要10通貨に対するドルの動きを示すブルームバーグ・ドル・スポット指数は0.5%上昇。一時は0.6%上げ、昨年11月10日以来の大幅上昇となった。ドルは対円で0.2%高の1ドル=115円34銭。ユーロは対ドルで0.6%安の1ユーロ=1.1297ドル。

ニューヨーク原油先物相場は反発。日中はもみ合ったが、1%を超える上昇を演じ終値で1バレル=76ドルを上回った。石油輸出国機構(OPEC)と非加盟産油国で構成する「OPECプラス」は、4日に閣僚級会合を開き生産政策を協議する。

OPECは1-3月(第1四半期)の世界原油市場について、供給超過見通しを縮小方向に修正した。OPECプラスは日量40万バレルの小幅な生産引き上げ計画の継続で合意する見通しだと、参加国代表らは述べた。

ニューヨーク商業取引所(NYMEX)のウェスト・テキサス・インターミディエート(WTI)先物2月限は、前営業日比87セント(1.2%)高の1バレル=76.08ドルで終了。ロンドンICEの北海ブレント3月限は1.20ドル高の78.98ドルで引けた。

ニューヨーク金相場は下げ幅を拡大。米国債利回りやドルの上昇を背景に、金売りが優勢になった。オーストラリアや日本、中国などの主要市場が休場となる中、商いは引き続き薄かった。

IGアジアのストラテジスト、ジュンロン・イープ氏は「テーパリングプロセスの加速方向シフトや2022年に3回の米利上げが予想されていることを踏まえれば、雇用統計が市場の主要なリスクイベントになる」と指摘。同統計が予想を下回る内容となれば、「利上げ観測の後退をもたらし、金価格の上昇につながる可能性がある」と述べた

スポット価格はニューヨーク時間午後2時40分現在、前営業日比1.5%安の1オンス=1802.59ドル。ニューヨーク商品取引所(COMEX)の金先物2月限は1.6%安の1800.10ドルで終了した。

原題: U.S. Stocks Start 2022 at Record; Treasuries Fall: Markets Wrap(抜粋)

USTs Hold Losses After Early Slide; IG Slate Kicks Off With $11b

Dollar Rises Most in Nearly 2 Months as Yields Soar: Inside G-10

Oil Rallies Ahead of OPEC+ Meeting to Discuss Output Policy

Gold Heads for Biggest Loss in Six Weeks as Treasury Yields Rise