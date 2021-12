米民主党上院トップの院内総務を務めたハリー・リード氏が死去した。82歳だった。AP通信によれば、同氏が膵臓(すいぞう)がんで亡くなったことを妻のランドラさんが声明で明らかにした。

リード氏はオバマ政権当時、医療保険制度改革法(オバマケア)のほか、金融危機を受けた2009年の大型経済対策や、金融規制改革法(ドッド・フランク法)の成立に尽力した。

後任のシューマー院内総務は28日夜の 声明でリード氏について、「彼は亡くなったが、われわれの多くをいつも上院で見守ってくれるだろう」と哀悼の意を表した。

自身の公式肖像画の横に立つ故ハリー・リード氏(2016年12月8日) Source: Bloomberg

原題:

Harry Reid, Senate Leader Who Guided Obama’s Agenda, Dies at 82、Harry Reid, Former Senate Leader, Has Died at 82, Schumer Says(抜粋)