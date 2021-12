S&P・コアロジック/ケース・シラーがまとめた10月の米20都市住宅価格指数は、前年同月比18.4%上昇した。ブルームバーグがまとめた市場予想の中央値は18.5%上昇だった。前月は19.1%上昇。

統計の詳細は表をご覧ください。

原題:

U.S. Home-Price Growth Slowed Down Ever So Slightly in October(抜粋)

S&P CoreLogic Case-Shiller 20-City Index Up 18.4% Y/Y; Est 18.5%(抜粋)