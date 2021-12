27日の米株式市場で、 アップル株が上昇。2.3%高の180.33ドルで終了し、終値ベースの最高値を更新した。

この日の上昇で、アップルの時価総額は660億ドル(約7兆5800億円)余り増えて2兆9600億ドルとなり、3兆ドルの大台まであとわずかに迫った。

テクノロジーとインターネット関連株が広範に堅調で、マイクロソフト(2.3%高)、アルファベット(0.7%高)、エヌビディア(4.4%高)、メタ・プラットフォームズ( 3.3%高)。

