中国で外国からの投資が禁じられている産業に関わる中国企業は、国外上場で規制当局から認可を得る必要がある。来年1月1日発効の外国投資に関する新たなネガティブリストが 公表された。

経済政策全般の立案を担う国家発展改革委員会(発改委)と商務省が発表したネガティブリストによると、対象企業の国外投資家は経営管理への関与が禁止される。こうした要件は新規の株式上場に適用され、既存の国外上場企業での変更は求められない見通し。

一方、中国当局は2022年から自動車メーカーの外資規制を撤廃する方針をあらためて示した。

原題:China to Require Govt Nod for Some Cos.’ Overseas Listings (1)(抜粋)