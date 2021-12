米国の天然ガス先物価格は薄商いの中を27日の取引で上昇した。一部地域で平年より厳しい寒さが予想されている。前営業日は5カ月ぶりの安値だった。

1月限はシンガポール時間午前9時4分時点で5.4%高の1MMBtu=3.933ドル 23日終値は6.2%安の3.731ドル。一時は3.599ドルと、7月以来の安値を付けた 24日は米国がクリスマスイブの祝日だったため休場

1月1-5日に米西海岸と中西部、北東部で気温が平年を下回る見通し-海洋大気局(NOAA) 南部は平年を上回るとの予報

ガス価格上昇は、欧州の液化天然ガス(LNG)需要が旺盛なことも影響。米出荷が欧州に向かっている 関連記事: 欧州ガス価格が20%下落、米国産LNG供給急増へ-不足分を穴埋め



原題:

U.S. Natgas Rises from Five-Month Low as Colder Weather Looms(抜粋)