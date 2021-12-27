中国の工業利益、11月は昨年５月以来の小さな伸び－商品高止まり響く

中国の工業利益、11月は昨年５月以来の小さな伸び－商品高止まり響くBloomberg News
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工業利益は前年同月比９％増、１－11月では38％増加
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石炭や原油供給企業の利益、１－11月に200％超増－電力は減益拡大
中国では工業企業の増益率が11月に鈍化し、昨年５月以来の小さな伸びにとどまった。商品価格の高止まりが引き続き利益面の打撃となっている。
国家統計局が27日発表した11月の工業利益は前年同月比９％増。10月は24.6％増加だった。１－11月では前年同期比38％増えた。
中国の工業利益、10月は前年同月比24.6％増－２カ月連続で伸び加速
商品高を背景に、石炭生産や原油供給を手掛ける企業の利益はいずれも１－11月に前年同期比200％超える増加となったが、電力・熱の減益幅は１－10月から拡大した。
統計局のシニア統計学者、朱虹氏は声明で「コスト圧力はなお比較的強い」と分析しながらも、半導体不足の緩和や市場での需要改善で自動車や一般機器メーカーの減益幅は11月に縮小したとも指摘した。
原題：China’s Industrial Firms’ Profits Slow on High Commodity Prices（抜粋）