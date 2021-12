【新型コロナ】英仏伊で過去最多の新規感染、メルク経口薬を米承認

米メルクは新型コロナウイルス感染症(COVID19)経口薬「モルヌピラビル」について、米食品医薬品局(FDA)から緊急使用許可を得た。前日には競合するファイザー製の経口薬「パクスロビド」に緊急使用許可が出ていた。オミクロン変異株の感染が急増する中、高リスク患者に自宅療法の新たな選択肢が広がった。

英国とイタリアでは、1日当たりの新規感染者数が過去最多を更新した。BFMテレビによると、フランスも過去最多。英国は 11万9789人に上り、2日連続の最多更新となった。クリスマス後の制限強化を検討しているジョンソン英首相に、圧力が強まっている。

Virus Surge Daily U.K. coronavirus cases are at record levels Source: U.K. government data

英スコットランドとスロベニア、ギリシャでは制限措置が強化された。

英アストラゼネカは同社製コロナワクチンを3回投与することにより、オミクロン変異株に対する中和抗体の水準が大きく上昇することがオックスフォード大学の研究調査で分かったと発表した。

一方、中国の科興控股生物技術(シノバック・バイオテック)が開発したコロナワクチンのブースター(追加免疫)接種では、オミクロン変異株に対し十分な防御抗体水準が得られなかった。香港大学と香港中文大学の共同研究で明らかになった。

シノバック製ワクチン「コロナバック」の接種を完了し、ブースターとしてドイツのビオンテックが開発したワクチンを投与された場合、オミクロン株に対する抗体水準に大幅な改善が見られたとしており、コロナバックの接種者はブースターとして別の種類のワクチンが必要になることを示唆している。

オミクロン変異株は重症化のリスクが比較的低いものの、これまでのどの変異株よりも感染力が強いと英保健安全保障庁(UKHSA)が発表した。

これによると、オミクロン感染者が入院に至る確率はデルタ株に比べ50-70%低く、緊急治療が必要になる確率も31-45%低い。一方でブースターはオミクロン株に対する防御効果を高めるものの、効果が薄れ始めるペースがデルタ株に対してより速く、接種から10週間で効果は15-25%低くなるという。

米FDAは、モノクローナル抗体療法がオミクロン株に効く可能性は低いとの見解を示した。

ジョンズ・ホプキンズ大学とブルームバーグの 集計データによると、世界の新型コロナ感染者数は2億7700万人、死者数は538万人をそれぞれ上回った。ブルームバーグの ワクチントラッカーによれば、世界のワクチン接種は計88億7000万回を超えた。

