経営危機に陥っている中国の大手不動産開発会社、 中国恒大集団は22日、同社のリスクを軽減し利害関係者の正当な利益を守るため、リスク管理委員会が債権者に積極的に関与していくと取引所に 届け出た。

23日の香港株式市場で、中国恒大の株価は一時7.6%高となった。

原題:Evergrande Says Risk Committee to Actively Engage With Creditors、*EVERGRANDE JUMPS 7.6%; COMMITTEE ACTIVELY ENGAGES W/ CREDITORS (抜粋)